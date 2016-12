foto LaPresse

12:45

- "Per parte mia, dopo le vicende di ieri, confermo che ho intenzione di fare gesti forti di grande discontinuità". Lo ha detto Roberto Formigoni, lasciando la sede del Pdl in via dell'Umiltà, dove ha discusso con Angelino Alfano e Roberto Maroni alla luce dello scandalo che ha colpito la regione Lombardia. "Ora sto andando al Quirinale per incontrare Napolitano, con Alfano e Maroni invece ci rivediamo alle 15.30", ha concluso.