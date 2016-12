Legge elettorale,ok in Senato a proposta del Pdl

foto LaPresse 13:08 - La commissione Affari costituzionali del Senato ha adottato come testo base per la riforma della legge elettorale la proposta del Pdl a firma Lucio Malan. A favore hanno votato, oltre al Pdl, anche Lega, Udc e Coesione nazionale. No invece di Idv, Pd e del presidente della commissione, Carlo Vizzini. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze e un premio del 12,5% alla coalizione. - La commissione Affari costituzionali del Senato ha adottato come testo base per la riforma della legge elettorale la proposta del Pdl a firma Lucio Malan. A favore hanno votato, oltre al Pdl, anche Lega, Udc e Coesione nazionale. No invece di Idv, Pd e del presidente della commissione, Carlo Vizzini. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze e un premio del 12,5% alla coalizione.

La proposta è passata con 16 voti a favore e 10 contrari. Hanno votato sì anche Mpa e Fli. Vizzini, che invece ha votato contro, da giorni sottolinea il problema legato alle preferenze anche dopo gli scandali degli ultimi giorni.



Schifani: "Testo a fine mese in Aula"

Farò di tutto perché entro fine mese questo testo possa approdare in Aula". Lo ha detto il presidente del Senato, Renato Schifani, dopo l'adozione di un testo base sulla legge elettorale da parte della commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama. "Oggi si è fatto un grosso passo in avanti sulla legge elettorale in Senato. L'adozione del testo base costituisce una svolta" per la riforma, ha aggiunto.