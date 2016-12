foto Tgcom24 Correlati Caso Zambetti, Formigoni: è uno spergiuro e mi ha tradito. Niente 'ndrangheta in Regione

"Lavoriamo per evitare che cada la Lombardia". Lo ha affermato il segretario del Pdl, Angelino Alfano, aggiungendo: "Il presidente Formigoni farà cose talmente forti da rimettere in marcia la regione iniziando ad azzerare tutto, per ricominciare da capo e dare un segnale di cesura". Altrimenti "dovremmo interrompere un percorso di buona amministrazione - ha proseguito -, modello per gli altri enti italiani ed esempio in Europa".

Quanto alla possibilità che la caduta del governo lombardo porti alla crisi anche in Piemonte e in Veneto, "non è una minaccia - ha spiegato Alfano - è un patto politico assunto alle elezioni regionali" con la Lega.