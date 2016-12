foto LaPresse Correlati Video

Ultimatum leghista a Formigoni

Zambetti e il boss 18:33 - "Zambetti è uno spergiuro, che ha tradito la fiducia dei cittadini". Così il governatore Formigoni dopo la nuova bufera sul Pirellone dove è finito in manette l'assessore Zambetti per aver comprato voti dalla 'ndrangheta. "Prenderò decisioni nette affinché la 'ndrangheta resti fuori dalle istituzioni. Se la Lega conferma la sua uscita, azzero la giunta e si andrà al voto", ha aggiunto. "Ma se cade la Lombardia, cadono anche Veneto e Piemonte".

"Farò gesti di discontinuità"

E' chiaro, l'ho detto e lo ribadisco anche oggi, quello che è capitato è molto grave. Farò gesti molti netti e forti di discontinuità, si tratta di capire se li faremo con la Lega o senza", ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, prima di fare il suo ingresso in via dell'Umiltà a Roma per partecipare all'incontro con il segretario del Pdl, Angelino Alfano, e con quello della Lega, Roberto Maroni.



"Sono pronto ad un rimpasto in giunta"

"Indipendentemente da tutti, siccome il presidente eletto sono io e voglio dare risposte ai cittadini lombardi, ci sarà una forte discontinuità che metterò in atto nei prossimi giorni: una riduzione molto forte della giunta che sarà rinnovata nella composizione", spiega.



"Dimettermi? Non ho fatto nessun errore"

Poi, su possibili dimissioni, Formigoni taglia corto: "Io non ho fatto nessun errore, ne parlerò nella riunione".



"Se Lega si sfila, pronto ad elezioni"

Poco prima Formigoni, reduce da una "notte di lavoro", dopo le dimissioni annunciate del gruppo del Carroccio, e il conseguente ritiro delle deleghe ai suoi assessori, intervistato a Maurizio Belpietro aveva affermato: "Quel che è successo è inaccettabile". Tuttavia "non si può lasciare una Regione senza guida". "Se oggi i leghisti, durante l'incontro annunciato tra Maroni ed Alfano confermeranno di voler uscire dall'alleanza in Lombardia, ne prenderò atto - aveva proseguito il governatore lombardo -. Sono pronto ad azzerare la giunta e a prepararmi alle elezioni".



"Se cade Lombardia, cadranno anche Veneto e Piemonte"

Poi l'affondo politico: "Sia chiaro, però che, se cade la Lombardia, cadono anche Veneto e Piemonte, perché queste tra regioni sono legate da un patto: un governatore del Pdl e due della Lega". "E' impensabile - aveva intimato - che il Carroccio sia alleato in Veneto e Piemonte e all'opposizione in Lombardia. Non è un ricatto, è la realtà dei fatti. Berlusconi e Alfano la pensano come me. Se i leghisti vogliono il dialogo devono ritirare le dimissioni, decidano se vogliono far parte dell'alleanza in Lombardia, Veneto e Piemonte", aveva concluso Formigoni.



Salvini: Formigoni pensi alla Lombardia

Alla prospettiva di questo scenario reagisce subito il segretario della Lega Matteo Salvini, che replica al governatore via Facebook: "Fossi Formigoni, mi occuperi solo della nostra Lombardia. Penso che Veneto e Piemonte possono e vogliono gestirsi da soli, senza padrini".



Bossi: io non mi dimetterei

"Io non mi dimetterei". Così l'ex leader della Lega, Umberto Bossi, risponde ai giornalisti che gli chiedono della situazione in Lombardia e di cosa debba fare il governatore Roberto Formigoni.