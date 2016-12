Soldi e lavoro per l'Expo alla 'ndrangheta: Zambetti incastrato dalle intercettazioni

foto LaPresse Correlati Lombardia, ultimatum della Lega a Formigoni: "Si dimetta o azzeri la giunta regionale"

Caso Zambetti, Formigoni: è uno spergiuro e mi ha tradito. Niente 'ndrangheta in Regione 11:13 - Domenico Zambetti, "u pisciaturi", così come lo chiamano gli uomini della cosca Mancuso, pagò a voto 50 euro e promise lavori per l'Expo alla 'ndrangheta. L'assessore alla Casa della giunta Formigoni è stato incastrato dalle intercettazioni. Come scrive Il Corriere della Sera, infatti, è il colletto bianco legato alla cosca, Eugenio Costantino, a parlare delle ombre all'interno della Regione durante un'intercettazione dell'11 marzo 2011. - Domenico Zambetti, "u pisciaturi", così come lo chiamano gli uomini della cosca Mancuso, pagò a voto 50 euro e promise lavori per l'Expo alla 'ndrangheta. L'assessore alla Casa della giunta Formigoni è stato incastrato dalle intercettazioni. Come scrive Il Corriere della Sera, infatti, è il colletto bianco legato alla cosca, Eugenio Costantino, a parlare delle ombre all'interno della Regione durante un'intercettazione dell'11 marzo 2011.

LE INTERCETTAZIONI

Costantino è da tempo pedinato dai carabinieri quando esce dall'associazione culturale milanese dell'assessore alla Casa con un pacchetto in mano. Sono 30mila euro, una delle ultime tranche, dei 200mila che Zambetti deve pagare alla 'ndrangheta per i 4mila voti che lo hanno fatto vincere alle elezioni del 2010.



Costantino parla con un complice calabrese: "Togli questi 30.000... gli sarà costata 200.000 euro... Ma tu lo hai capito che gli hai dato 3.000/3.500 voti, nel mio piccolo io sinceramente li meritavo 100.000 euro, nel mio piccolo io nel Magentino gli ho fatto dare 700/800 voti, ma stiamo scherzando... Lui grazie a questi spiccioli è stato eletto, altrimenti chi lo eleggeva? Sai quanto prendeva lui? 6/7.000 voti. Invece ne ha presi 11.500, giusto i quasi 4.000 voti (di distacco dal primo dei non eletti, ndr) arrivatigli da questa gente".



LE PROMESSE PER L'EXPO

Durante la telefonata, poi, racconta al boss che "u pisciaturi" ha pagato solo 50 euro a voto e non i soliti 80, come avviene al Sud, perché ha dato carta bianca sui lavori dell'Expo: loro lo trovano ("tanto noi abbiamo le cooperative e le imprese") e lui si dà da fare per assegnarglielo.



ZAMBETTI TENUTO AL "GUINZAGLIO"

"Zambetti ce l'abbiamo in pugno", prosegue Costantino. "Hai visto quel "pisciaturu" di Zambetti come ha pagato, eh, lo facevamo saltare in aria... Cirù, tu l’avevi letta la lettera che gli hanno mandato? Gli abbiamo mandato una lettera talmente scritta bene... gli hanno fatto la cronistoria di come sono iniziate le cose, di come erano i patti e di come andava a finire...". Al punto che l’assessore si è messo a piangere davanti a me e a zio Pino, e piangeva... se l’è fatta sotto completo... Ogni tanto solo così possiamo prenderci qualche soddisfazione... ".



L'assessore arrestato ieri era tenuto sotto scacco grazie a una foto che lo ritrae durante una festa mano nella mano con Pino D'Agostino. Lo stesso D'Agostino inoltre interviene quando Zambetti ritarda con i pagamenti. "Dottore buonasera, come sta? Diabete se lo cura?". "È alto...", risponde intimorito il politico. "E se lo deve guardare bisogna fare attenzione con il mangiare... Volevo solo salutarvi... eh mi permetto solo di ricordarle la faccenda della figlia del nostro amico (un contratto interinale alla figlia di Costantino, ndr)". "Ok, tranquillo che lo farò", assicura Zambetti. "Tante tante buone cose lei e la famiglia... stia tranquillissimo su tutto", conclude D'Agostino. Non tarda molto tempo dalla telefonata quando l'assessore conclude i pagamenti per i voti e piazza la figlia di Costantino all'Alert.