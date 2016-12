foto Ap/Lapresse

00:04

- I commenti su Firenze "sono stati estratti dal contesto" e "non devono essere interpretati come un mio giudizio sul valore di Firenze, che è una città per arte, cultura e scienze apprezzata e rispettata a livello mondiale, una valutazione che condivido pienamente". Lo ha precisato, dopo le polemiche, Sergio Marchionne. "Le mie valutazioni su Matteo Renzi - ha aggiunto - restano invariate e sono personali e non attribuibili alla Fiat".