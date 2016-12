foto LaPresse

19:17

- I tagli alla Sanità previsti dalla legge di stabilità "per il 2013 saranno di 600 milioni di euro". Parola di Renato Balduzzi, che sottolinea come il risultato ottenuto sia "non da poco", viste le ipotesi iniziali. A regime, aggiunge il ministro della Salute, la riduzione di spesa sarà pari a un miliardo. La sforbiciata è dunque più che dimezzata, almeno per il prossimo anno, rispetto ai progetti di partenza, che puntavano a un taglio da 1,5 miliardi.