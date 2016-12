foto Facebook

- "Non ho nulla da nascondere". Si difende così Vincenzo Maruccio, il capogruppo dell'Idv in Consiglio regionale del Lazio, indagato per peculato. "Le risorse del gruppo sono state utilizzate da me solo per fare attività politica", ha spiegato. Secondo gli inquirenti, che indagano nello scandalo dei fondi alla regione Lazio destinati ai partiti, Maruccio avrebbe distratto 700mila euro.