foto Facebook Correlati Grillo percorrerà circa 3,2 chilometri tra le correnti marine

Il video della diretta

Grillo nuota attraverso lo Stretto di Messina 12:50 - Impresa conclusa per Beppe Grillo che è giunto a Messina dopo aver attraversato a nuoto lo Stretto in un'ora e 17 minuti. Il leader di M5S è stato accolto da una folla festante e ha mostrato con la mano la "V" del segno di vittoria. La pioggia battente, il vento di Maestrale e il mare di forza contraria lo hanno rallentato costringendolo a cambiare direzione più volte. "Dopo quelli di Garibaldi con i Savoia e degli americani con la mafia, in Sicilia ci sarà lo sbarco del Movimento Cinque Stelle", aveva dichiarato ai giornalisti a Villa San Giovanni, aggiungendo: "Monti? Fallimentare". - Impresa conclusa per Beppe Grillo che è giunto a Messina dopo aver attraversato a nuoto lo Stretto in un'ora e 17 minuti. Il leader di M5S è stato accolto da una folla festante e ha mostrato con la mano la "V" del segno di vittoria. La pioggia battente, il vento di Maestrale e il mare di forza contraria lo hanno rallentato costringendolo a cambiare direzione più volte. "Dopo quelli di Garibaldi con i Savoia e degli americani con la mafia, in Sicilia ci sarà lo sbarco del Movimento Cinque Stelle", aveva dichiarato ai giornalisti a Villa San Giovanni, aggiungendo: "Monti? Fallimentare".

"Lo sbarco del nostro movimento in Sicilia - aveva anche spiegato Grillo - è sostenuto da un gruppo di ragazzi straordinari che non hanno alcuna intenzione di lasciare la Sicilia e che si mette a disposizione di questa terra. E' l'Italia che ha bisogno della Sicilia e non la Sicilia dell'Italia".



Il leader del M5S aveva parlato a spada tratta contro il governo durante la conferenza pre-partenza. ''Monti - aveva ribadito - è un curatore fallimentare. Ha fatto il suo lavoro sporco e adesso se ne andrà. Sono tutti bocconiani che un anno fa dicevano che la crisi era alle spalle, ma da quando c'è il signor Monti tutti i parametri della nostra economia sono peggiorati".



L'iniziativa di Grillo, che era stata procrastinata di un'ora, è stata resa difficoltosa dalle condizioni meteorologiche. Per l'impresa ha indossato una muta da sub con il simbolo del Movimento mentre era seguito da un gruppo di barche con sopra tecnici e medici.