foto Dal Web

16:38

- A poche ore dalla notizia delle sue dimissioni, Guido Podestà ci ripensa. Nel corso della conferenza stampa indetta proprio per spiegare le motivazioni della sua rinuncia, il presidente della Provincia di Milano ha annunciato che porterà avanti il suo mandato. "Credo non ci sia motivo per dare le dimissioni" ha detto, nonostante fosse stato lui stesso ad annunciarle su Twitter. In un momento difficile "bisogna rispettare il patto con i cittadini".