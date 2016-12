Mara Carfagna vince contro Sabina Guzzanti. La comica dovrà pagarle 40mila euro

foto LaPresse 15:00 - Sabina Guzzanti dovrà pagare a Mara Carfagna un risarcimento di 40.000 euro. Lo ha stabilito il tribunale civile di Roma. L'ex Ministro per le Pari Opportunità aveva iniziato un'azione legale contro la comica televisiva che l'aveva pesantemente attaccata dal palco del "No Cav Day", la manifestazione organizzata in piazza Navona a Roma nel luglio del 2008 per chiedere le dimissioni dell'allora capo del governo Berlusconi. - Sabina Guzzanti dovrà pagare a Mara Carfagna un risarcimento di 40.000 euro. Lo ha stabilito il tribunale civile di Roma. L'ex Ministro per le Pari Opportunità aveva iniziato un'azione legale contro la comica televisiva che l'aveva pesantemente attaccata dal palco del "No Cav Day", la manifestazione organizzata in piazza Navona a Roma nel luglio del 2008 per chiedere le dimissioni dell'allora capo del governo Berlusconi.

Il testo incriminato Sabina Guzzanti offese con queste parole l'allora ministro delle Pari Opportunità Mara Carfagna: “Io non sono una moralista, come ci accusano di essere gli opinionisti che non hanno neanche un vocabolario. Moralista è Casini che è divorziato 3 volte, moralista è Mele, moralisti sono loro, moralisti è una parola che ha un significato e se scrivi su un giornale il significato lo devi conoscere. Io non sono moralista, non me ne frega niente della vita sessuale di Berlusconi, ma tu non puoi mettere alle Pari opportunità una che sta lì perché ti ha succhiato l’uccello! Se ne deve andare! Non la puoi mettere da nessuna parte, ma in particolare non la puoi mettere alle Pari opportunità, perché questo è uno sfregio”.