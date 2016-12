foto Twitter Correlati La gaffe di Cesaro diventa rap 16:44 - Il presidente della provincia di Milano, Guido Podestà, annuncia che resterà alla guida di Palazzo Isimbardi, smentendo così le proprie dimissioni. La notizia era trapelata nel primo pomeriggio. "Ne avrei le ragioni, ma per senso di responsabilità non mi dimetto", ha spiegato. In un momento difficile come questo, ha aggiunto, "bisogna rispettare il patto con i cittadini". - Il presidente della provincia di Milano, Guido Podestà, annuncia che resterà alla guida di Palazzo Isimbardi, smentendo così le proprie dimissioni. La notizia era trapelata nel primo pomeriggio. "Ne avrei le ragioni, ma per senso di responsabilità non mi dimetto", ha spiegato. In un momento difficile come questo, ha aggiunto, "bisogna rispettare il patto con i cittadini".

Provincia di Napoli, lascia il presidente Cesaro

Nel giorno in cui scade il termine per le dimissioni in vista di una ricandidatura alla Camera, benché si parli di un decreto che potrebbe far slittare a marzo i termini per le dimissioni dei presidenti-deputati, conferma invece le sue dimissioni il presidente della provincia di Napoli, Luigi Cesaro. Proprio oggi il Consiglio aveva approvato la delibera di contestazione di incompatibilità nei suoi confronti alla luce della legge che vieta di ricoprire contemporaneamente la carica di parlamentare e presidente della provincia.



Dimissioni anche a Biella e Asti

Anche il presidente della provincia di Biella, Roberto Simonetti, si è dimesso questa mattina. Questa scelta permetterà a Simonetti, che è parlamentare della Lega, di potersi ricandidare alla Camera alle prossime politiche. La presidente della provincia di Asti, Maria Teresa Armosino, ha invece lasciato l'incarico, motivando la scelta come una forma di protesta contro il riordino deciso dal governo.



Armosino a Tgcom24: "Ci stanno riducendo in cadaveri"

"Mi sono dimessa - ha spiegato in diretta a Tgcom24 Maria Teresa Armosino, presidente dimissionario della provincia di Asti - per non applicare alla mia provincia tagli che se fossero paragonati a un essere umano consisterebbero in un arto, mentre ad altre si chiede solo una molecola di grasso. Se le province non sono enti di primo livello, allora sono da togliere, non da lasciare lì in questo modo. Adesso le stanno riducendo in cadaveri senza che si differenzino per costi e capacità. Se riteniamo che le province siano inutili, aboliamo tutto con annesso contorno politico. Questo ha un senso, il resto è demagogia".