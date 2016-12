foto Ansa

- Un "Monti bis come prossimo esecutivo? Non lo escludo". Silvio Berlusconi parla delle prossime lezioni politiche e precisa di essere pronto a non candidarsi come premier, qualora gli italiani non lo ritengano più opportuno. "A patto però che questo serva a unire tutti i moderati d'Italia, da Casini a Montezemolo, a Fini, per impedire che la sinistra vada al governo. E questo esecutivo potrebbe "essere guidato da Monti, perché no", prosegue.