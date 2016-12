foto LaPresse 21:14 - Il Pdl ci riprova e ripresenta al ddl Anticorruzione le norme cosiddette "Salva-Ruby" insieme alla proposta di modifica ribattezzata "Anti-Batman" perché aumenta le pene per il pubblico ufficiale che si appropria indebitamente di fondi pubblici. Questi emendamenti portano la firma del senatore pidiellino Luigi Compagna. - Il Pdl ci riprova e ripresenta al ddl Anticorruzione le norme cosiddette "Salva-Ruby" insieme alla proposta di modifica ribattezzata "Anti-Batman" perché aumenta le pene per il pubblico ufficiale che si appropria indebitamente di fondi pubblici. Questi emendamenti portano la firma del senatore pidiellino Luigi Compagna.

Restano tre dei cinque emendamenti del Pdl che possono incidere sul processo cosiddetto Ruby, nel quale è coinvolto Silvio Berlusconi, tra le proposte di modifica al testo del governo sulla corruzione. Due sono a firma del senatore Luigi Compagna, la terza è ripresentata dal senatore Andrea Pastore.



Nei subemendamenti al testo governo Compagna propone che all'articolo 319 quater, concussione per induzione, il termine "indebitamente" sia sostituito dall'espressione "illecitamente" e propone poi di sostituire la parola "induce" con il termine "determina". Fra i subemendamenti non c'è la norma che prevedeva l'esistenza della concussione per induzione solo in caso di vantaggio patrimoniale, ma resta la proposta di Andrea Pastore di sopprimere questa fattispecie.



E il Pd rilancia con il falso in bilancio

Immediata la reazione del Partito Democratico che ha riproposto la norma sul falso in bilancio in uno dei 22 subemendamenti al testo governo che modifica il ddl anticorruzione. Non solo, il Pd insiste: srve anche l'autoriciclaggio e il voto di scambio. Punire la concussione per induizione con una pena fino a 12 anni o almeno fino a 10. Lo chiede il Pd aumentando così la previsione contenuta nel testo che indica la pena massima in 8 anni. Nelle proposte di modifica del Pd il mercimonio delle funzioni viene punito fino a 8 anni, come la corruzione ordinaria. Si prevede inoltre l'attenuante per la collaborazione fattiva con l'autorità giudiziaria.



Severino: "Approvare il ddl"

Ora la priorità è approvare il disegno di legge anticorruzione, c'è un forte impegno del governo su questo". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Paola Severino, intervenendo sull'ipotesi di un supercommissario anticorruzione. "Penso che sia una possibilità - ha detto la Severino -, ma finirà in un altro provvedimento. Ora dobbiamo assolutamente chiudere il ddl che è già stato ampiamente discusso