foto Ansa 19:10 - Bisogna "fare ogni sforzo" per evitare misure che "potrebbero avere l'effetto di compromettere gli sforzi di stabilizzazione finanziaria". A scriverlo, il 7 agosto, era il ministro del Welfare, Elsa Fornero, in una lettera aperta dedicata al ddl sugli esodati inviata alla commissione Lavoro della Camera. E ora che il disegno di legge è in discussione in Aula, sul tema della riforma delle pensioni si rischia lo scontro tra governo e Parlamento. - Bisogna "fare ogni sforzo" per evitare misure che "potrebbero avere l'effetto di compromettere gli sforzi di stabilizzazione finanziaria". A scriverlo, il 7 agosto, era il ministro del Welfare, Elsa Fornero, in una lettera aperta dedicata al ddl sugli esodati inviata alla commissione Lavoro della Camera. E ora che il disegno di legge è in discussione in Aula, sul tema della riforma delle pensioni si rischia lo scontro tra governo e Parlamento.

Il Ministro, nella lettera letta dal presidente Silvano Moffa (Pt) alla Commissione prendeva atto del "vasto consenso da parte delle forze politiche" sulla proposta di legge per gli esodati e manifestava la consapevolezza che si tratta di una questione, "peraltro in divenire, per la quale è necessario effettuare sforzi ulteriori".



"D'altra parte - proseguiva il Ministro - esistono alcuni elementi oggettivi che sconsigliano l'adozione, in questa fase, di scelte non adeguatamente ponderate. Al riguardo, segnalo la necessità di un lavoro collegiale da parte dei vari ministeri coinvolti, in primis il ministero dell'Economia, e l'opportunità di calare le ulteriori misure che dovranno essere adottate in materia pensionistica nel delicato quadro congiunturale che attualmente interessa l'Italia".



Una richiesta che, anche se inviata alla Commissione, era in realtà indirettamente indirizzata a chi - a partire dall'ex ministro del Lavoro e ora deputato Pd, Cesare Damiano - chiedeva un allargamento della platea degli esodati. Il ddl - in realtà bipartisan, anche se proposto da Damiano - introduce inoltre una serie di scalini per consentire ai 58enni di andare in pensione con 35 anni di contributi fino al 2017. ma in assenza della copertura finanziaria, che manca, la ragionieria generale dello Stato è pronta a bocciare il provvedimento, con l'implicito sostegno del governo e soprattutto del ministro Fornero che, ovviamente, non ha nessuna intenzione di vedersi smontare la riforma delle pensioni.



E oggi, che quella lettera del 7 agosto è stata resa pubblica, tra governo e parlamento si rischia uno vero e proprio scontro, tanto che Damiano stesso interviene spiegando che "vogliamo solo dei correttivi, non vogliamo far saltare la riforma delle pensioni. Se volessimo far saltare la riforma chiederemmo di eliminare la norma dei 67 anni. Lo stesso ministro ha ammesso che qualche difetto nella riforma c'è. Se non li correggiamo andiamo al muro contro muro". "Stiamo parlando - ha sottolineato - di problemi concreti che riguardano persone in carne ed ossa. Il ministro dice che il problema è risolto. Visto che non è risolto, risolviamolo".



Intervenendo in Aula durante il dibattito, quindi, Damiano puntualizza: "Non crediamo che sia giusta la strada di inseguire i numeri. Partiamo dal diritto di vedere riconoscere la possibilità di ricorrere alle vecchie regole quando si è senza retribuzione e senza pensione; non è una battaglia di principio, è una battaglia di indispensabile giustizia sociale".