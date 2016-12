foto LaPresse 18:54 - Silvio Berlusconi sarebbe pronto a non ricandidarsi. Ad annunciarlo è il segretario del Pdl, Angelino Alfano. "Per unire il centrodestra Berlusconi è pronto a non ricandidarsi. Per non consegnare l'Italia alla sinistra occorre un gesto di visione e generosità degli altri protagonisti del centrodestra", ha detto Alfano. "Se ne avremo le forze - ha poi aggiunto - avremo uno Stato più leggero e meno tasse". - Silvio Berlusconi sarebbe pronto a non ricandidarsi. Ad annunciarlo è il segretario del Pdl, Angelino Alfano. "Per unire il centrodestra Berlusconi è pronto a non ricandidarsi. Per non consegnare l'Italia alla sinistra occorre un gesto di visione e generosità degli altri protagonisti del centrodestra", ha detto Alfano. "Se ne avremo le forze - ha poi aggiunto - avremo uno Stato più leggero e meno tasse".

"Abbiamo il compito di ricostruire il centrodestra italiano", ha ribadito il segretario del Pdl. "Se ne avremo le forze, la sinistra non andra' al governo e avremo uno Stato più leggero e meno tasse - ha assicurato - Con la sinistra al governo avremo uno Stato più pesante e più tasse".



Alfano ha poi rivolto un appello alle altre forze moderate. "Occorre un gesto di visione e generosià degli altri protagonisti storici del centrodestra. Rivolgendosi direttamente a Pier Ferdinando Casini, ha aggiunto: ''Se Berlusconi non si ricandida, tu Casini sei chiamato a fare una scelta: hai il dovere di unire l'area dei moderati alternativa alla sinistra. Alle prossime elezioni, ha aggiunto, devono confrontarsi un'area moderata e quella della sinistra".



''Mi auguro che i fatti dimostrino che quel che ha detto Alfano sia vero'' ma ''gli italiani sono abituati alle giravolte di Berlusconi. Accettare le sfide è doveroso ma non cedere agli inganni lo è altrettanto'', ha risposto il leader dell'Udc.