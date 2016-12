Cariche, incarichi e fortuiti emendamenti

- L'Italia è un Paese dove le coincidenze stanno diventando la norma. E proprio di norme che parla questo strano caso. Capita che un magistrato da giugno 2001 non eserciti perché impegnato fuori ruolo in altre cariche. Ad esempio dirigere l'Ufficio legislativo del ministero di Giustizia. Capita, poi, che un disegno di legge introduca un limite temporale agli incarichi fuori ruolo dei magistrati: insomma, dopo massimo dieci anni occorre scegliere se tornare a fare il giudice o il pm che sia, oppure continuare una carriera diversa.

Quel magistrato/capo ufficio, nel frattempo, viene anche eletto, con i voti dei maggiori partiti italiani, alla Authority della privacy. Capita che il ministro della Giustizia, Paola Severino, decida di presentare tre emendamenti, definiti "migliorativi", al ddl che sarà discusso mercoledì in Senato. Coincidenza curiosa vuole che uno di questi emendamenti sia un'eccezione alla norma del limite temporale, che, secondo questa "correzione", non si applica, guarda caso, ai magistrati che ricoprano cariche elettive o svolgano il loro mandato presso organi di autogoverno. Come ad esempio un'Authority.

Ed è proprio un caso fortuito che gli emendamenti vengano, se non redatti fisicamente, sicuramente avvallati dall'Ufficio legislativo del ministero stesso. Proprio quello fino a ieri diretto da quel magistrato che senza questo emendamento rischierebbe, dopo dieci anni, di dover scegliere che fare da grande. E così, invece, può continuare a ricoprire doppi o forse tripli incarichi. Lasciamo a voi scoprire chi sia il magistrato in questione, basti sapere che é la moglie di un noto giornalista televisivo, che scrive libri e ama i plastici. Certo che capitano proprio cose strane in Italia. Il Paese dove le coincidenze sono diventate la norma. Anzi, l'emendamento.