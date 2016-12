foto LaPresse Correlati Primarie del Pd, tregua finita 17:27 - Stefano Fassina ha bacchettato Matteo Renzi per le proposte fin qui annunciate, compresa quella sull'occupazione femminile lanciata oggi. "A Matteo Renzi dobbiamo cominciare a chiedere i diritti d'autore", ha scritto il responsabile Economia del Pd su Facebook. "Anche oggi, a proposito di occupazione femminile e asili nido, fa taglia-incolla delle proposte approvate dall'Assemblea nazionale", ha spiegato. - Stefano Fassina ha bacchettato Matteo Renzi per le proposte fin qui annunciate, compresa quella sull'occupazione femminile lanciata oggi. "A Matteo Renzi dobbiamo cominciare a chiedere i diritti d'autore", ha scritto il responsabile Economia del Pd su Facebook. "Anche oggi, a proposito di occupazione femminile e asili nido, fa taglia-incolla delle proposte approvate dall'Assemblea nazionale", ha spiegato.

"E' vero che lui non può saperlo perché non partecipa, ma almeno qualcuno dei suoi potrebbe dare una letta ai documenti programmatici del partito a cui è iscritto e riconoscerci la paternità, meglio, maternità delle 'sue' proposte", ha concluso Fassina.



La replica: "Noi realizziamo proposte, non le studiamo"

"Mi fa piacere che Fassina abbia finalmente letto un pezzo del nostro programma. Vorrei ricordare che noi siamo del Pd e che le nostre proposte hanno la credibilità di chi, da amministratore, le ha già realizzate e non solo studiate sui libri". Roberto Reggi, coordinatore della campagna di Matteo Renzi, replica così all'accusa del responsabile economico del Pd Stefano Fassina.