foto LaPresse Correlati Di Pietro: candidati col pedigree

Molise, blitz Gdf in Regione 16:26 - Il leader dell'Idv, Antonio Di Pietro, sull'ipotesi di una sua candidatura alle primarie del centrosinistra, a Tgcom24 ha precisato: "Prima di giocare devo sapere le regole. Se fanno una legge elettorale che non permette le coalizioni cosa mi candido a fare?" E ha aggiunto: "Vorrei segnalare al mio amico Bersani che prima si deve votare nel Lazio e lì abbiamo fatto l'accordo con Zingaretti. Stiamo già facendo campagna elettorale insieme, stai sereno". - Il leader dell'Idv, Antonio Di Pietro, sull'ipotesi di una sua candidatura alle primarie del centrosinistra, a Tgcom24 ha precisato: "Prima di giocare devo sapere le regole. Se fanno una legge elettorale che non permette le coalizioni cosa mi candido a fare?" E ha aggiunto: "Vorrei segnalare al mio amico Bersani che prima si deve votare nel Lazio e lì abbiamo fatto l'accordo con Zingaretti. Stiamo già facendo campagna elettorale insieme, stai sereno".

"Non si può - ha proseguito Di Pietro - essere alleati mezzo sì e mezzo no. Prima o poi il Pd dovrà rendersi conto che non potrà portare avanti due programmi all'opposto. Bersani deve andare oltre l'agenda Monti e meno male che se ne sta accorgendo".



"Bisogna chiedersi cosa bisognava fare vent'anni fa. Bastava mettere la non candidabilità dei condannati e una ferrea lotta alla corruzione, quello che ancora oggi si sta discutendo. Mentre l’Italia brucia si fa finta di fare una legge anticorruzione, anzi si sta facendo una legge pro corruzione". Così Di Pietro ha commentato ai microfoni di Tgcom24 il blitz della Gdf nella regione Molise.



Sul ddl anticorruzione, Di Pietro ha affermato: "La legge Severino è solo acqua fresca per illudere i cittadini. La corruzione scoperta da noi nel 1992 fu una piaga che si scoprì esistere in tutte le democrazie. In America fecero però subito un provvedimento, in Italia fecero invece delle leggi per non processare i colpevoli. In queste ore stanno discutendo se levare il falso in bilancio. Questo perché ma se non lo levano, non avrebbero i soldi per pagare le mazzette".



Sull'immobilismo della classe politica, il leader Idv ha sottolineato: "Nessuno è masochista. Nessuno si fa una legge contro perché sono tutti personalmente coinvolti. Non si dovrebbero più candidare queste persone. Io chiedo agli elettori di non guardare il simbolo elettorale, ma la storia dei candidati".



Sul caso molisano, Di Pietro ha attaccato il presidente Michele Iorio: "Non so se Iorio ha più avvisi di garanzia che corrispondenza normale. Mi rivolgo a Passera: perché permette a mantenere aperta la società degli aeroporti del Molise? Non c'è l'aeroporto ma c'è la società. Sono società create per collocare i trombati. Il federalismo è nobile, mentre l'utilizzo che se n'è fatto è ignobile. Che senso ha oggi avere Regioni a statuto speciale con il federalismo?"



Di Pietro ha anche lanciato un commento piccato sulla legge elettorale: "Cambieranno la legge elettorale, ma sarà una legge con cui si metteranno d’accordo dopo il voto. Dalla padella alla brace".