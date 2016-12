foto Ansa

13:57

- "Per tornare a crescere c'è bisogno di mobilitare tutte le energie del Paese, nessuna esclusa". Questa la ricetta del premier Mario Monti per uscire dalla crisi, illustrando i recenti provvedimenti del governo sullo sviluppo. Il presidente del Consiglio ha poi elogiato gli italiani e il loro spirito di sacrificio, ricordando come, "il resto d'Europa ci sta guardando per come il Paese regge questa prova, pur dura e amara".