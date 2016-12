Norme europee, Italia maglia nera

12:42 - Giudizio negativo per l'Italia per i ritardi accumulati nella trasposizione delle norme Ue in materia di mercato interno. Il nostro Paese ha anche totalizzato, negli ultimi sei mesi, il più alto numero di infrazioni aperte e tuttora in corso. E' quanto emerge dalla "pagella" della Commissione Ue. Per l'Italia è "il peggior risultato di sempre". I settori in cui siamo più in difficoltà sono l'ambiente e i trasporti.