Alfano: "Il Pdl non lascia il campo"

foto LaPresse

20:50

- "Il Popolo della Libertà non lascia il campo ma si propone di costruire qualcosa di più bello e più grande". Lo ha detto il segretario del Pdl, Angelino Alfano, ospite al Tg5. "Vogliamo ricostruire il centrodestra per tornare a vincere e non consegnare il Paese alla sinistra e quindi alla Cgil", ha aggiunto Alfano. Parlando poi di un eventuale Monti bis, Alfano ha sottolineato come sia "difficile averlo se Monti non si candida".