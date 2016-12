"Politica? Non serve essere molto preparati"

"Però fino ad adesso le argomentazioni non sono state sufficienti - ha subito aggiunto la Minetti - . Poi perché dovrei dimettermi? Per delle critiche? Per delle bugie? Certo se l’accanimento mediatico mettesse in difficoltà il mio partito, allora sì mi dimetterei”. E quando il conduttore di Domenica Live le ha contestato la recente passerella in cui ha sfilato in costume succinto e ha quindi mostrato la foto che la ritrae con indosso la maglietta con la scritta “Senza t-shirt sono ancora meglio”, l’ex-igienista dentale ha sfoderato le unghie: “Ma allora Vinci lei è un bacchettone”!