Bersani a Renzi: "Si fidi di più del Pd"

foto LaPresse 19:06 - "Dice che si fida di me, lo ringrazio, anche io mi fido di me". Pier Luigi Bersani risponde con questa battuta ad una domanda sui suoi rapporti con Matteo Renzi: "Vorrei - prosegue il segretario del Pd - che se ci tiene, si fidasse del partito a cui appartiene e delle sue regole". Poi, riferendosi all'assemblea del Pd, conclude: "Avrei gradito che Renzi ci fosse, mi sarebbe piaciuto. E non si dica che non è un membro del partito perché lo è".

Ad una trasmissione televisiva Bersani parla del "rottamatore" Renzi affermando di non aver gradito la sua assenza dalla riunione di partito. "Non basta che dica che si fida di Bersani ma ci si deve fidare del collettivo, se ci si tiene", aggiunge il segretario del Pd. Bisogna - prosegue - che Renzi parteci alle occasioni in cui dice qualcosa e si sente rispondere. Il fatto che non sia venuto e cosa ha colpito molti". "Ricordo - sottolinea Bersani - che qualcuno è venuto anche con attaccata una flebo, senza fare nomi e cognomi".