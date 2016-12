foto Ansa 13:34 - "Monti è ora che vada a casa, altrimenti il Nord si muoverà. Non possiamo essere oppressi da questi piccoli tiranni. Non è certo esempio di democrazia". Lo ha detto il leader del Carroccio, Umberto Bossi, da Venezia alla festa della Lega Nord. "Sta venendo un tempo di grandi battaglie" - ha aggiunto -. Non dobbiamo litigare per il mio posto o quello di Maroni. Dobbiamo colpire il centralismo". - "Monti è ora che vada a casa, altrimenti il Nord si muoverà. Non possiamo essere oppressi da questi piccoli tiranni. Non è certo esempio di democrazia". Lo ha detto il leader del Carroccio, Umberto Bossi, da Venezia alla festa della Lega Nord. "Sta venendo un tempo di grandi battaglie" - ha aggiunto -. Non dobbiamo litigare per il mio posto o quello di Maroni. Dobbiamo colpire il centralismo".

"Se i soldi non li danno le banche, li dia lo Stato"

"Se le banche non danno i soldi allora li dia lo stato anche se si scontra con una legge europea", ha affermato Bossi. "La Ue - ha aggiunto - va cambiata e bisognerebbe tornare all'idea dei fondatori: un Europa dei popoli e delle regioni".



Maroni: "Governo Monti ostile al Nord"

"Il governo del premier Mario Monti è l'esecutivo più ostile al Nord che ci sia mai stato". Lo ha affermato il segretario federale della Lega, Roberto Maroni, dal palco di Venezia, in occasione della festa dei popoli padani. Maroni ha poi fortemente criticato la riforma del lavoro del ministro Elsa Fornero. E' "un obbrobrio che va cancellato", ha detto.



"La Lega Nord è contro governo falli-Monti"

"Questa è la festa contro chi voleva la Lega morta e sepolta. Noi siamo qui per dire che abbiamo in mente". Così Roberto Maroni ha aperto il suo intervento alla festa della Lega. "Siamo qui contro il governo falli-Monti. Lo dicono i dati - ha detto Maroni - noi siamo in un regime fiscale. E' anche aumentata la spesa pubblica e l'ultimo regalo sono i 900 milioni alla Sicilia. E i giovani sono costretti alla disoccupazione".



"Via Equitalia dal Nord"

Maroni ha invitato il "suo popolo" alla disobbedienza civile, a "passare ad azioni concrete" e ha ribadito che Equitalia deve andarsene dal Nord. "La rivoluzione può partire dal Nord - ha proseguito Maroni - e per questo invito tutti i sindaci del nord, anche quelli che non sono della Lega, ad accogliere la nostra azione di protesta".