Prodi in panne sull'Autobrennero

- Romano Prodi resta con l’auto in panne sull’Autobrennero e un’area di sosta resta “blindata” per un’ora. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato, come riporta il quotidiano locale L’Adige.

L’ex presidente del Consiglio tornava in macchina con la moglie Flavia e il fratello Paolo da una festa in Voralberg dove si era recato per i 60 anni di Michl Ebner, amministratore delegato dell'Athesia.

Dopo aver constatato il guasto della vettura, l’autista del professore ha subito segnalato il problema alle forze dell'ordine.

Poi è riuscito a portare l'auto fino alla stazione di servizio Paganella ovest, in direzione sud, dove sono arrivate due pattuglie della stradale che hanno presidiato l’area in attesa di un nuovo mezzo per condurre Prodi e famiglia fino a Bologna.