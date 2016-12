foto LaPresse Correlati Pd, scoppia lo scontro tra la Bindi e Renzi

Primarie, le nuove regole del centrosinistra 15:54 - E' cominciata con una visita a una mostra fotografica su Enrico Berlinguer, ospitata a Palazzo Lanfranchi di Matera, la domenica lucana di Matteo Renzi. Il sindaco di Firenze, dopo essere stato in Puglia, visiterà anche Potenza. "Se vinciamo cambiamo la classe dirigente", ha detto Renzi nel suo comizio a Matera. - E' cominciata con una visita a una mostra fotografica su Enrico Berlinguer, ospitata a Palazzo Lanfranchi di Matera, la domenica lucana di Matteo Renzi. Il sindaco di Firenze, dopo essere stato in Puglia, visiterà anche Potenza. "Se vinciamo cambiamo la classe dirigente", ha detto Renzi nel suo comizio a Matera.

A D'Alema: "Non sono mica Jack Lo Squartatore"

"Credo che D'Alema sbagli a dire queste cose: se vincessi io, non morirebbe il centrosinistra". Matteo Renzi, dal palco di Matera, con una battuta, ha poi sottolineato: "Non sono mica Jack Lo Squartatore".



"Se perdo sosterrò il vincitore"

"Se vincessimo noi - ha aggiunto il sindaco di Firenze - porteremmo avanti il rinnovamento negli uomini, nelle idee e nei progetti". Parlando al cinema comunale di Matera, Renzi ha ribadito che, in caso di sconfitta, sosterrà il vincitore delle primarie.



"Mi fido di Pierluigi Bersani"

"Mi sta bene, mi fido di Pierluigi Bersani". Durante il suo comizio a Matera, Matteo Renzi, stamani ha ribadito nuovamente il commento espresso al termine dell'assemblea nazionale del Pd. "E' ora - ha aggiunto il sindaco di Firenze - di finirla di parlare male di altri, bisogna ora parlare bene dell'Italia".



"Dire cose di sinistra? Io le ho fatte"

"Dire qualcosa di sinistra? Io non le dico, da sindaco di Firenze le cose di sinistra le ho fatte". Così Renzi ha risposto alla domanda di un giornalista. "Sono stato il primo sindaco di una città - ha sottolineato - che ha avuto la forza di fare il piano strutturale a volumi zero, con la valorizzazione all'ambiente e contro interessi consolidati. Ho poi messo un buon numero di donne in giunta e introdotto risorse sul welfare e investito in innovazione".