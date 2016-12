foto LaPresse 13:52 - "Vogliamo portare la politica fuori dai palazzi perché siamo convinti che la politica debba andare fuori dai palazzi". Lo ha affermato il sindaco di Firenze Matteo Renzi nella sua prima tappa, a Taranto, del suo tour pugliese in vista delle primarie. "Dopo 10 anni di attività politica o parlamentare, bisogna dire basta", ha detto il sindaco di Firenze, che poi ha aggiunto: "In politica cambiano i loghi, cambiano i simboli ma le facce sono sempre le stesse". - "Vogliamo portare la politica fuori dai palazzi perché siamo convinti che la politica debba andare fuori dai palazzi". Lo ha affermato il sindaco di Firenze Matteo Renzi nella sua prima tappa, a Taranto, del suo tour pugliese in vista delle primarie. "Dopo 10 anni di attività politica o parlamentare, bisogna dire basta", ha detto il sindaco di Firenze, che poi ha aggiunto: "In politica cambiano i loghi, cambiano i simboli ma le facce sono sempre le stesse".

No al finanziamento dei partiti e ai vitalizi "Gli italiani anni fa, attraverso un referendum sul finanziamento pubblico ai partiti hanno detto no a qualsiasi forma di sostegno" ha ricordato Renzi. "Noi pensiamo che il contributo ai partiti debba essere libero e volontario, come sta avvenendo per noi e come stiamo documentando ogni giorno sul nostro sito. Credo in un sistema di coinvolgimento del privato assolutamente libero e spontaneo" dichiarandosi contrario al fatto che il politico oltre alla pensione possa beneficiare anche di un vitalizio.

Replica a D'Alema "Nel nostro Paese c'è bisogno di grandi cambiamenti - ha detto ancora Renzi- c'è bisogno di affrontare le sfide del futuro e non è vero come dice D'Alema che se vinco io finisce il centrosinistra in Italia. Semmai può finire la carriera parlamentare di D'Alema. Comunque sia chiaro - ha aggiunto - se perdo non userò la sconfitta per chiedere un premio di consolazione come hanno fatto altri, ma aiuterò chi vince".