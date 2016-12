foto Ansa

11:58

- "La nostra parola d'ordine per ricostruire il Paese sarà il cambiamento". Lo ha detto Pier Luigi Bersani parlando all'assemblea nazionale del Partito Democratico. "Noi abbiamo voluto Monti, ci siamo caricati di responsabilità non nostre e abbiamo mandato a casa Berlusconi. Prenderemo il meglio di quest'esperienza, ma nel pieno sviluppo di una fisiologica democratica e politica che non é solo un diritto, ma anche un dovere per l'Italia".