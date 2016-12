foto LaPresse

11:36

- "L'assemblea ha una grande responsabilità e sono sicura che sapremo declinarla con serenità". Così Rosy Bindi ha ha aperto l'assemblea nazionale del Pd a Roma. "Questa assemblea non è espressione della nomenklatura, è espressione del nostro radicamento territoriale: qui non si fanno giochetti, non ci nascondiamo dietro a cavilli per coprire la mancanza di un progetto politico", ha quindi spiegato la presidente del Partito Democratico.