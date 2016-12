16:12 Renzi: "Mi fido di Bersani, nessuna polemica"

"Mi fido di Bersani". Lo ha detto Matteo Renzi ai giornalisti riferendosi alle decisioni assunte oggi dall'assemblea nazionale del Pd a Roma. "Dicono che non saranno fatte leggi ad personam e io ci credo - ha aggiunto - non è questa una giornata in cui voglio fare polemica perché bisogna parlare dei problemi della gente".

16:10 Bindi: "Registrazione si chiude con primo turno"

"Girano strane interpretazioni, voglio che sia chiaro: l'emendamento (Magistrelli, ndr.) è stato ritirato perché dalle parole di Letta si è chiarito che la registrazione dei votanti si chiude la domenica del primo turno. Quindi è stato ritirato perché superfluo". Così Rosy Bindi.

15:37 Bersani: "Capolavoro di democrazia"

"E' stato un capolavoro di democrazia. Il Pd si conferma l'unico grande partito in Italia capace di discutere e decidere sul serio". Così Pier Luigi Bersani commenta l'esito dell'assemblea del Pd al termine delle votazioni.

15:36 Ritirato emendamento su luogo registrazione

E' stato ritirato l'emendamento, presentato da Marina Magistrelli ed altri esponenti del partito, che chiedeva separazione fisica tra seggi e i luoghi di registrazione e obbligava alla registrazione prima del primo turno. Lo ha annunciato il vicesegretario Enrico Letta.

15:26 Voto unanime modifica statuto, Renzi si può candidare

Con la maggioranza assoluta l'assemblea nazionale del Pd ha votato sì alla modifica dell'articolo 18 dello statuto che prevede che "possono essere ammesse anche altre candidature di iscritti alle primarie, fermo restando quella del segretario nazionale". Matteo Renzi si potrà quindi ufficialmente candidare.

15:12 Ok unanime a mandato a Bersani per trattare

Via libera dell'assemblea del Pd al documento che dà mandato al segretario, Pier Luigi Bersani, a trattare al tavolo delle primarie con le altre forze della coalizione e a definire insieme agli alleati il manifesto politico delle alleanze. Il testo è stato approvato all'unanimità.

15:03 Bersani: "Stop emendamenti invisi ai Renziani"

"I documenti presentati parlano già chiaro, dobbiamo discutere con la coalizione, quindi la mia indicazione è fermiamoci lì". Così Pier Luigi Bersani, chiudendo il suo intervento di replica, invita a ritirare gli emendamenti presentati al documento sulle regole, contro i quali i renziani hanno già levato gli scudi.

14:50 Bersani: "Irrinunciabile apertura ai moderati"

"Per noi ci sono due elementi irrinunciabili: la responsabilità tra i contraenti del patto e l'apertura a forze moderate", dice Bersani. Il segretario del Pd parla di "credibilità delle alleanze". "Ancora nella memoria è rimasto uno scenario che è stellarmente lontano da oggi: arrivammo a 13 partiti. Oggi c'è il Pd" e per questo la "cessione di sovranità con la decisione a maggioranza nei gruppi parlamentari, è un punto fermo". Il secondo punto "è il principio di apertura: noi costruiamo il campo progressista ma siamo aperti a forze moderate e europeiste".

14:44 Bersani: "Candidati sottoscrivano nostro programma"

"Abbiamo bisogno del massimo rispetto per il lavoro che questa assemblea ha fatto in questi mesi, anche per il suo lavoro politico e programmatico a cui i candidati del Pd dovranno dichiarare di fare riferimento". Lo ha detto il leader del Pd, Pier Luigi Bersani, nella replica all'assemblea del Pd.

14:27 Fioroni: "Candidati accettino programma e alleanze"

"E' bello avere la propria narrazione, come direbbe Vendola, ma mi auguro che almeno la coalizione abbia lo stesso programma ed i candidati rispettino lo stesso programma e le alleanze". Lo dice Beppe Fioroni. "Dobbiamo stare attenti - aggiunge Fioroni -, Bersani ha sempre parlato di patto tra progressisti e moderati, spero che sia fissata in carta d'intenti e Vendola lo accetti".

13:22 Marini: "Grave assenza di Renzi"

L'assenza di Matteo Renzi, "che si aggira per l'Italia come in un format", dall'Assemblea del Pd "è qualcosa che non possiamo passare sotto silenzio". Lo ha detto l'ex presidente del Senato, Franco Marini in un duro j'accuse contro il sindaco di Firenze di fronte all'Assemblea del Pd. "Questa cosa - ha detto ancora - che noi siamo qui a confrontarci e lui è fuori è un atteggiamento che rispetto al partito non può essere accettato. E qui mi fermo perché sono troppo vecchio per criticare i giovani".

12:39 Franceschini: "Renzi dimostri amore per il Pd"

"Le regole le discuteremo con gli alleati ma il premier del centrosinistra lo decide il centrosinistra. A Renzi dico: hai rivitalizzato la sfida ma ora che sei sotto riflettori cerca di costruire, di dimostrare che vuoi bene al Pd. Mentre a Bersani dico: le primarie sono l'inizio della campagna elettorale, usa come sai le carte responsabilità e buon senso. Fai tu il rottamatore, rottama il centrodestra". Così il capogruppo Dario Franceschini si è rivolto, durante l'assemblea, ai due candidati alle primarie.

12:19 Bindi: "Assemblea ha numero legale"

"Il numero dei componenti effettivi dell'assemblea è di 949, la maggioranza dell'assemblea è, dunque di 475; gli accreditati per ora sono 612 quindi l'assemblea è regolarmente costituita e ha il numero per deliberare a maggioranza qualificata". Lo ha detto la presidente dell'assemblea del Pd, Rosy Bindi.

12:12 Bersani: "Pd unica speranza per il Paese"

Pier Luigi Bersani ha chiesto al Pd di non spaccarsi sulle regole delle primarie. "Cerchiamo tutti prima delle nostre vicende personali di avere a cuore il Pd che è l'unica speranza per il nostro Paese", ha detto il segretario del Pd chiudendo il suo intervento all'assemblea nazionale.

12:10 Bersani: "Unico cambio di regole è per aprire a Renzi"

"L'unica regola esistente che si cambia in corso d'opera" è la deroga che consente la corsa di altri candidati del Pd oltre al segretario alle primarie di coalizione e che dunque consente la corsa di Renzi. Lo ha detto il leader del Pd, Pier Luigi Bersani.

