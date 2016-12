Lombardia, assessore contro i tagli di Monti: "Vivo con 8mila euro, non rubo. E domani?"

foto Facebook Correlati L'assessore Cattaneo parla a Tgcom24 21:30 - Coraggioso o incosciente? Difficile etichettare l'uscita di Raffaele Cattaneo, assessore formigoniano che si lamenta pubblicamente dei tagli alla politica annunciati da Mario Monti. Oggi il responsabile delle Infrastrutture lombarde guadagna 8mila euro al mese per 12 mensilità. E domani? La metà. "Non rubo - aggiunge - e quindi non ho tesori all'estero. Vivo di ciò che fra un mese mi verra' dimezzato e tra mutuo, rette, ecc. non so come fare".

L'incoscienza di un politico che, di questi tempi, si lamenta di quanto guadagna finisce laddove un uomo è convinto di poter vivere onestamente di politica. In mezzo la Rete visto che Cattaneo ha affidato il suo sfogo a Twitter. E il social network ha amplificato il botta e risposta con i follower. Cattaneo mette in guardia i cittadini: "Ogni dittatore - scrive - diventa tale a furor di popolo. E' solo dopo che il popolo si accorge del mostro che ha generato! Attenzione! Chi ci va di mezzo è proprio chi lavora e fa politica sul serio".



Il popolo di Twitter a colpi di cinguettii, gli fa notare che la stragrande maggioranza degli italiani è messa peggio di lui. A Davide D'Antoni, giornalista di Telelombardia che propone ironicamente una colletta, risponde: "Bravo! Vedo che ha colto perfettamente. Queste banalità porteranno il Paese a star meglio? Allora cancelliamo la democrazia".



"Ora guadagno circa 8mila euro. Non è poco, è distante dai 14mila di cui si favoleggia. Dopo, circa la metà", aggiunge rispondendo a chi gli chiede quanto guadagni in Regione. Ma Cattaneo, come si legge dal suo sito web, oltre ad essere assessore è anche consigliere della Sea e membro del Consiglio di sorveglianza di Infrastrutture Lombarde Spa.