"Dalla schiettezza del dialogo possono venire stimoli e un rilancio morale del Paese e che oggi ne ha bisogno come in pochi altri momenti da quando ha ritrovato la libertà". Lo ha detto il presidente Napolitano da Assisi, aggiungendo che "in un'Italia così travagliata, il compito del mio mandato è unire gli italiani".

''Nel dialogo tra credenti e non credenti io rappresento, nella funzione che attualmente esercito al vertice delle istituzioni, gli uni e gli altri come cittadini, come italiani, e tendo ad unirli".



"Di fronte alla crisi morale, il concetto di interesse generale dovrebbe spingere a una larghissima assunzione di responsabilità a ogni livello della società". Serve uno sforzo straordinario, come ai tempoi della Costituente", ha poi affermato.



''Quel che in Italia acuisce l'incertezza e produce grave disorientamento è l'inadeguatezza del quadro politico ad offrire punti di riferimento, percorso come è, da spinte centrifughe e tendenze alla frammentazione''. ha aggiunto il Capo dello Stato.



Per questo motivo, "i tanti fenomeni di degrado del costume e di scivolamento nell'illegalità, insieme ad annose inefficienze istituzionali ed amministrative, provocano un fuorviante rifiuto della politica'', ha poi precisato nel suo intervento.



Il Capo dello Stato sottolinea questa particolare situazione che attraversa il nostro Paese, anche se non manca di osservare che "la profonda incertezza e inquietudine nasce certamente dall'asprezza delle prove cui l'Italia, al pari di altri Paesi, è sottoposta, per effetto della crisi finanziaria ed economica, nel contesto di una Europa non abbastanza unita, solidale e lungimirante".