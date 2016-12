- Anche i redditi e il patrimonio dei consiglieri e degli assessori come auto e case di proprietà, d'ora in poi dovranno essere resi pubblici online come quelli dei ministri. Lo prevede il decreto legge sui costi della politica approvato ieri dal governo. Assieme al contenimento degli stipendi sono condizioni necessarie per ottenere i fondi statali da parte delle Regioni. Stesse regole di trasparenza valgono per i finanziamenti ai gruppi politici.

Tetto agli stipendi, farà scuola la Regione più virtuosa

Entro il 15 novembre verrà stabilito il tetto massimo delle indennità di assessori e consiglieri regionali. La cifra dello stipendio sarà decisa in base ai parametri utilizzati dalla Regione più virtuosa.

Gettoni di presenza fino a 30 euro, giù gli stipendi

Il decreto legge per la riduzione dei costi della politica prevede un tetto massimo anche per i gettoni di presenza. Saranno inoltre ridotti del 10% i compensi spettanti ai vertici degli organi di direzione e controllo, tagliato il numero dei membri dei Consigli d'amministrazionere e tagliate le spese relative a convegni e auto blu. Risparmi anche sugli affitti e facoltà di cancellare gli enti strumentali.

Con i conti in rosso solo due mesi per rimediare

Sessanta giorni, non di più. Il decreto legge prevede per le Regioni, in caso di "squilibri economici-finanziari o mancata copertura delle spese" accertati dalla Corte dei Conti, un massimo di due mesi affinché si rimedi.

Gruppi consiliari in regola o niente fondi

La Corte dei Conti esaminerà i rendiconti di tutti i gruppi consiliari regionali e, qualora riscontrasse irregolarità, bloccherebbe i fondi. E' quanto prevede il decreto sui costi della politica approvato dal Consiglio dei ministri. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà, ha spiegato che il taglio dei fondi ai gruppi consiliari potranno arrivare al 90-95%. Il dl blocca inoltre i contributi ai monogruppi, formati da un solo consigliere: avranno diritto ai fondi solo se così composti all'esito delle elezioni.

Un premio ai Comuni virtuosi

Il prossimo Patto di stabilità sarà più soft per quei comuni che puntano a estinguere anticipatamente il debito. La misura, che vale 500 milioni di euro, è inserita nel decreto legge approvato dal Cdm.

Enti senza regolamento, i prefetti potranno sciogliere i Consigli

I prefetti potranno sciogliere i Consigli di tutti gli enti locali che non stileranno un regolamento per disciplinare i controlli interni.

Cancellata la scuola per dirigenti della Pubblica amministrazione

Il governo ha deciso di sopprimere la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione. I dipendenti saranno trasferiti al Ministero degli Interni.

Sei mesi di tempo per adeguarsi

Le nuove misure varate dal governo in materia di contenimento dei costi della politica dovranno essere recepite dalle Regioni entro il 30 novembre. La scadenza viene prorogata di sei mesi solo nel caso in cui siano necessarie modifiche agli Statuti.