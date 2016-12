foto Ansa

15:02

- Per arrivare a "concreti miglioramenti" nella vita dei cittadini, i Paesi europei "devono impegnarsi in una azione molto forte e determinata a casa per completare gli sforzi", così da affrontare sfide economiche "cruciali". Sono le parole del premier Mario Monti nel discorso di apertura del Vertice per il dialogo mediterraneo in corso a Malta. Monti riconosce alla Ue una sempre più concreta abilità nel coordinare risposte collettive e nazionali.