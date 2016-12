Finmeccanica, un'intercettazione riaccende il caso delle consulenze all'ex moglie di Grilli

foto LaPresse Correlati Ascolta l'intercettazione 11:37 - Un'intercettazione ambientale trasmessa su La7 riaccende il caso Finmeccanica che coinvolge il ministro dell'Economia Vittorio Grilli, l'ex moglie americana Lisa Lowenstein e l'a.d. di Finmeccanica Giuseppe Orsi. Nella conversazione, avvenuta tra lo stesso Orsi e l'ex presidente Ior, Ettore Gotti Tedeschi, si fa cenno ad una consulenza che Finmeccanica avrebbe affidato alla moglie di Grilli: circostanza smentita nei giorni scorsi sia dal ministro sia da Orsi. - Un'intercettazione ambientale trasmessa su La7 riaccende il caso Finmeccanica che coinvolge il ministro dell'Economia Vittorio Grilli, l'ex moglie americana Lisa Lowenstein e l'a.d. di Finmeccanica Giuseppe Orsi. Nella conversazione, avvenuta tra lo stesso Orsi e l'ex presidente Ior, Ettore Gotti Tedeschi, si fa cenno ad una consulenza che Finmeccanica avrebbe affidato alla moglie di Grilli: circostanza smentita nei giorni scorsi sia dal ministro sia da Orsi.

La conversazione risalirebbe al 23 maggio scorso e sarebbe stato captato in una saletta riservata di un ristorante romano. Finora la trascrizione letterale era secretata, ma durante la puntata di giovedì 3 ottobre 2012 la trasmissione condotta da Corrado Formigli "PiazzaPulita" ne ha mandato in onda uno stralcio.



Orsi si rivolge a Gotti Tedeschi: "Grilli aveva una moglie americana". Gotti: "Aveva!" Orsi: "Mmm!". Gotti: "Adesso no?!". Orsi: "Aveva una moglie americana". Gotti: "Ma sì, son lasciati da tempo". Orsi: "L'hai conosciuta?". Gotti: "No! Mah!". Orsi: "Gli ha lasciato qualche casino in giro, di buchi..." Gotti: "Buchi di che genere? La moglie americana? Beh eh... Ti ha lasciato... Pensi che lui sia ricattabile per questo..." Orsi: "No! No, no! Gli ho sistemato la cosa!"



E ancora, Gotti cheide: "Ah! Ma perché la moglie lavorava in Finmeccanica?" Orsi: "No, era un'imprenditrice, faceva dei casini, e ho visto dei contratti che Finmeccanica ha fatto, con la moglie di Grilli, per sistemare tipo consulenze inutili o..."



Orsi e il ministro Grilli hanno smentito il tutto. Grilli ha anche precisato di non aver mai sollecitato alcun intervento a favore dell'ex moglie ai dirigenti di Finmeccanica.