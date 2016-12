Mina si schiera con Grillo: "Con te ne vedremo delle belle. Corri Forrest, corri"

foto Dal Web 21:52 - Mina scende in campo a favore di Beppe Grillo. Lo fa con un messaggio pubblicato sul sito del leader dell'Movimento 5 Stelle in cui difende Grillo dai paragoni con Mussolini e gli altri dittatori. - Mina scende in campo a favore di Beppe Grillo. Lo fa con un messaggio pubblicato sul sito del leader dell'Movimento 5 Stelle in cui difende Grillo dai paragoni con Mussolini e gli altri dittatori.

"Le similitudini per la tua antidemocraticità, per il tuo qualunquismo, per la tua voglia di reclamizzarti sono pezzi disordinati di ineleganza, al limite del ridicolo. O della querela. Ne vedremo delle belle, temo. Tu va’, dritto come un fuso. Corri Forrest, corri…". Si chiude con queste parole il post pubblicato da Mina sul blog di Beppe Grillo. La cantante si schiera apertamente con il leader del M5S e lo incita a proseguire il percorso cominciato, paragonandolo al Forrest Gump interpretato da Tom Hanks.



Dalla sua residenza svizzera Mina fa riferimento al successo del M5S: "In questo periodo ho lavorato pesantemente e mi ero imperdonabilmente distratta dalle vicende del Dolce Paese. Riaperto l’oblo, ritrovo ancora te, Beppe, nello splendore dei riflettori. Scusa, ma non eri un trascurabile, insignificante, nulla politico?...Devo proprio essermi persa un passaggio. Non sarà mica per la doppia cifra nei sondaggi sulle intenzioni di voto che ho visto fiammeggiare in Tg e talk show?"

E non ignora le critiche di antidemocraticità mosse a Grillo dai detrattori: "È vero, c’è qualcosa che fai esattamente come Mussolini, come Stalin, come Mao, come Giannini ed è bere, dormire, mangiare e, orrore, fare la cacca. Che bassezza, la povertà di questa iconografia da strapazzo".