17:16

- Le regole per le Primarie siano condivise da tutti. Lo chiedono gli esponenti di Sinistra Ecologia e Libertà. "Le Primarie sono uno strumento nato per favorire la partecipazione popolare. Partecipazione senza regole, o regole senza partecipazione, sono entrambe formule che non possono essere accettate", ha detto il responsabile dell'organizzazione, Ciccio Ferrara. "Il regolamento - ha aggiunto - non sia definito da un solo partito".