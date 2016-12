- I sindaci e i presidenti di Provincia responsabili di aver contribuito al dissesto finanziario dei bilanci pubblici non potranno candidarsi per 10 anni e potranno subire pesanti sanzioni. Lo prevede la bozza del decreto legge sui costi della politica all'esame del Consiglio dei ministri. Lo stop alle candidature sarà valido per numerose cariche tra cui quelle nelle giunte, nei consigli e in Parlamento.

Qualora la bozza venisse approvata dal Consiglio dei Ministri senza modifiche, sindaci e presidenti di Provincia non solo non potranno essere eletti, ma neppure nominati assessori esterni, sia comunali sia provinciali, o assumere incarichi in società partecipate. Inoltre, se riconosciuti responsabili, potrebbero andare incontro a una sanzione pecuniaria comminata dalle sezioni regionali della Corte dei conti. La multa andrà da un minimo di cinque volte a un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento della commissione della violazione".

Bilanci al vaglio della Corte dei Conti ogni tre mesi

Tutti gli enti locali dovranno sottoporre ogni tre mesi i propri bilanci alle rispettive sezioni regionali della Corte dei Conti. Queste saranno chiamate a verificare la legittimità e la regolarità degli stessi. E' quanto si legge nella bozza di decreto sulla finanza e il funzionamento degli enti locali a cui sta lavorando il governo

Sistema di controlli sulle società partecipate

Un'altra novità prevista dal decreto riguarda le società partecipate. Gli enti locali saranno chiamati ad attuare un sistema di controlli su questi enti definendo gli obiettivi di gestione e tenendo sotto controllo la situazione contabile.

Imu, slitta al 31 novembre il termine per la dichiarazione

Si riaprono i termini scaduti a settembre in merito alle aliquote Imu. I Comuni potranno modificarle fino al 31 ottobre. E' quanto prevede la bozza del decreto sui costi della politica al vaglio del Consiglio dei Ministri. Se approvato, slitterà al 30 novembre il termine per la dichiarazione dell'Imu per l'anno 2012.