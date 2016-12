foto LaPresse

19:18

- "Dieci anni di carcere per il signor Daccò: i giudici lavorino bene e in fretta, se in futuro Formigoni verrà giudicato colpevole di qualcosa, vada a casa". Così Matteo Salvini, sul suo profilo Facebook, commenta la condanna inflitta in primo grado al faccendiere Pierangelo Daccò. "Da tempo - aggiunge il neosegretario della Lega Lombarda - lavoriamo perché venga controllato ogni euro dato alla sanità privata e per sostenere di più la sanità pubblica".