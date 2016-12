foto Ansa 17:57 - Pier Luigi Bersani, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Monti, ha espresso la contrarietà del Partito democratico alla bozza di riforma elettorale proposta dall'ex ministro leghista, Roberto Calderoli. "Il nome stesso - ha detto il segretario Pd - mette qualche dubbio in proposito. Sono molto molto cauto da una proposta con quella firma". - Pier Luigi Bersani, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Monti, ha espresso la contrarietà del Partito democratico alla bozza di riforma elettorale proposta dall'ex ministro leghista, Roberto Calderoli. "Il nome stesso - ha detto il segretario Pd - mette qualche dubbio in proposito. Sono molto molto cauto da una proposta con quella firma".

Nello specifico, Bersani ha aggiunto: ''La balcanizzazione del sistema politico non porta a soluzione di governissimo ma la palude porta alla palude. Noi chiediamo che la sera delle elezioni si deve sapere chi governa''. Il leader del Pd, al termine dell'incontro con il premier Mario Monti a Palazzo Chigi, avverte insomma dei rischi di un sistema elettorale che impedisce di definire alle elezioni un chiaro vincitore.



No anche dall'Udc a Calderoli

''Mi sembra confusa. Io non l'ho vista ma dice Cesa che non va bene''. Così il leader dell'Udc, Pierferdinando Casini, boccia la proposta di mediazione sulla legge elettorale di Roberto Calderoli.