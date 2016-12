foto LaPresse

10:54

- "L'accesso al credito, il rapporto tra banche e imprese e la vigilanza sono temi centrali non solo in Italia ma anche in Europa". E' quanto afferma il premier Mario Monti in un messaggio inviato alla 44esima Giornata del credito. "E' uno snodo cruciale nel definire il percorso per la ripresa dell'economia", ha aggiunto.