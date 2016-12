foto Ap/Lapresse

10:30

- "Non mi candido perché credo sia meglio mettersi a disposizione di un progetto piuttosto che imporsi da protagonisti". Lo ha detto il presidente di Italia Futura, Luca Cordero di Montezemolo. "Non possiamo pensare che la terza Repubblica abbia come protagonista chi ha portato al fallimento la seconda", ha aggiunto. Oggi "si sentono ancora parlare persone che nonostante siano in politica da trent'anni sembrano arrivate da Marte".