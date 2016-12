Roma, l'anti-politica finisce in un party trash Presente anche una consigliera Pdl del Lazio

- Contenti loro. Verrebbe proprio da dire così vedendo le foto della festa andata in scena venerdì sera a Palazzo Ferrajoli a Roma, davanti Palazzo Chigi e finite su Internet. L'obiettivo della festa era denunciare un comune pensiero degli italiani: detto in modo civile "abbiamo toccato il fondo", volgarmente detto siamo nella merda. Così infatti recitava l'invito a una serata destinata comunque a passare alla storia. Le attese non sono state tradite: water sporchi ovunque, puzze nausebonde e altre idee da voltastomaco evidentemente non per tutti a giudicare dalle foto. Nella festa dell'anti-politica anche una politica in carne ed ossa:, consigliere regionale Pdl e presidente della Commissione Cultura in Regione.

Secondo la ricostruzione di Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera alla festa di Paolo Pazzaglia c'erano figuranti di ogni genere. Di dubbio gusto l'operaio Fiat che si aggirava fra i trecento invitati chiedendo l'elemosina. In molti si sono fatti immortalare sulla tazza fingendo di essere nel momento del bisogno. Glissiamo sulle forme dei dolci al buffet. Eloquenti gli scatti pubblicati sul sito ilportaborse.com che riportiamo in allegato.Al party che definire mondano appare una forzatura, c'erano tra gli altricon, Daniela Martani (ex Gf ed ex hostess di Alitalia col cappio al collo),, laUna politica alla festa contro la politica. Può sembrare assurdo ma è cosi. Tra la sorpresa generale, nel superattico davanti a Palazzo Chigi è arriva Veronica Cappellaro, 31enne consigliere regionale Pdl e presidente della Commissione Cultura della Regione. Di lei si è parlato recentemente per l'inchiesta sui fondi gestiti da Fiorito: a lei risultano in carico sia i 1.080 euro per i ritratti fotografici che 17mila euro per cene da Pasqualino al Colosseo. "Non l'ho organizzata io, ero solo invitata - spiega Cappellaro al Corriere - Non è vero che stiamo tutti nella merda? Anche lei che invece di chiedermi della mia importante attività alla Regione mi chiede di questa festa".Da verificare la versione della Cappellaro: il padrone di casa dichiara di non invitare mai i politici alle sue feste. Per una questione di principio.Le foto sono tratte dal sito ilportaborse.com