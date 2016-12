foto LaPresse

20:46

- Mario Monti riferisce di essersi reso conto che "non basta fare i compiti a casa" per uscire dalla crisi, perché le economie europee sono sempre più interdipendenti, e ci sono fattori, come i tassi di interesse dei creditori internazionali, che possono pesare molto. Alla presentazione di un libro sul futuro della Ue aggiunge: "Gli italiani hanno vissuto sulla propria pelle" le difficoltà dei duri sacrifici loro chiesti, per gli interessi lievitati.