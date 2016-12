Piemonte, al via i tagli per i consiglieri

foto Ansa 18:07 - Al via i tagli ai costi della politica in Piemonte. Il Consiglio regionale ha approvato quasi all'unanimità la nuova legge che abolisce le autocertificazioni per le missioni sul territorio, riduce i voli in Italia e all'estero e obbliga alla trasparenza dei bilanci. Respinti invece tre emendamenti del Movimento 5 Stelle che chiedeva misure più incisive, a partire dall'abolizione di tutti i gettoni di presenza. - Al via i tagli ai costi della politica in Piemonte. Il Consiglio regionale ha approvato quasi all'unanimità la nuova legge che abolisce le autocertificazioni per le missioni sul territorio, riduce i voli in Italia e all'estero e obbliga alla trasparenza dei bilanci. Respinti invece tre emendamenti del Movimento 5 Stelle che chiedeva misure più incisive, a partire dall'abolizione di tutti i gettoni di presenza.

Secondo la nuova normativa, chi partecipa a incontri, manifestazioni culturali, sagre e altri eventi, non ha diritto al gettone di presenza e al rimborso chilometrico. Solo su questo punto si prevedono circa 450 mila euro di risparmi.

Tra gli emendamenti respinti, anche uno del Pd che chiedeva di far certificare i bilanci dei gruppi da un collegio di tre revisori, anziché uno solo. Ma ulteriori misure di contenimento della spesa saranno adottate entro la prossima settimana.



''E' partita la seconda fase della spending review - ha commentato il presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo - da oltre due anni puntiamo al contenimento delle spese del Consiglio e i provvedimenti adottati finora hanno portato a un risparmio di 16 milioni. Oggi si aggiunge un ulteriore taglio di circa 1 milione l'anno. E' un risultato importante ottenuto grazie al senso di responsabilità di tutti i consiglieri e alla consapevolezza delle attuali situazioni di difficoltà del Paese''.



Per i nuovi tagli è intanto stata prevista una seduta notturna del Consiglio, a partire da mercoledì sera fino a giovedì mattina alle 7.00. A chiederla è stato il capogruppo del Pd, Aldo Reschigna. L'obiettivo è spuntare le ali all'ostruzionismo annunciato dal consigliere Maurizio Lupi, unico esponente del gruppo dei Verdi Verdi, contrario alla riduzione da 60 a 50 del numero dei consiglieri regionali.

Questo punto, insieme alla riduzione da 14 a 11 del numero degli assessori, costituisce una modifica della Legge Statutaria della Regione Piemonte. Lupi ha fatto inserire molte sue proposte di legge nell'ordine del giorno di domani.