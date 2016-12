foto Tgcom24

- "Sul piano delle politiche quelle del Monti uno non mi hanno convinto e non le invoco per il Monti due, perché hanno determinato più recessione e più disoccupazione e peggiori condizioni per lavoratori e pensionati". Netto il giudizio negativo del segretario Cgil, Susanna Camusso, sull'ipotesi di un Monti-bis. Camusso ha poi sottolineato che "non si può invocare per virtù divina un governo che si ripropone al di là del voto degli elettori".