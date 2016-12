Primarie, Nichi Vendola: "Accetto la sfida"

foto Ansa 12:46 - Il governatore della Puglia, Nichi Vendola, ha sciolto ogni riserva e ha deciso di partecipare alle prossime primarie per scegliere il candidato premier del centrosinistra. L'annuncio è arrivato attraverso il suo sito personale. "Accetto la sfida. Per vincerla" ha scritto in un messaggio. - Il governatore della Puglia, Nichi Vendola, ha sciolto ogni riserva e ha deciso di partecipare alle prossime primarie per scegliere il candidato premier del centrosinistra. L'annuncio è arrivato attraverso il suo sito personale. "Accetto la sfida. Per vincerla" ha scritto in un messaggio.

"Io non mi candido alle primarie del Pd, sono presidente dell'Idv, non sono primarie che mi appartengono sono curioso di vedere che farà l'amico Vendola. Mi fa piacere se Vendola si candida per portare avanti un progetto che abbiamo condiviso anche a Vasto. La sua candidatura mi farà piacere": ha commentato il leader Idv Antonio di Pietro, partecipando a un forum sul sito del giornale Pubblico.