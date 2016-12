foto Ap/Lapresse Correlati Fondi Pdl: arrestato l'ex capogruppo Fiorito 08:21 - Le polemiche che hanno travolto il consiglio regionale del Lazio non accennano a diminuire. Il nuovo spunto è ora dato dalla "buonuscita" che i consiglieri riceveranno al termine del mandato. Secondo quanto riportato dal "Messaggero", è infatti previsto che ogni consigliere maturi 10mila euro per ogni anno di legislatura. Essendosi quindi questa chiusa anzitempo dopo tre anni, ognuno di loro porterà a casa 30mila euro. - Le polemiche che hanno travolto il consiglio regionale del Lazio non accennano a diminuire. Il nuovo spunto è ora dato dalla "buonuscita" che i consiglieri riceveranno al termine del mandato. Secondo quanto riportato dal "Messaggero", è infatti previsto che ogni consigliere maturi 10mila euro per ogni anno di legislatura. Essendosi quindi questa chiusa anzitempo dopo tre anni, ognuno di loro porterà a casa 30mila euro.

Colpevoli e innocenti, scialacquatori e parsimoniosi, consiglieri piuttosto allegri nell'usare i denari pubblici e altri molto più rigorosi: tutti percepiranno il loro obolo.



Tanto più importante quanto per qualcuno sarà fondamentale per raggiungere il vitalizio non ancora maturato. Infatti per per ottenere (dal compimento dei 50 anni), i tanto agognati 3000 euro mensili per tutta la vita, la Regione Lazio verso ogni mese circa 1500 euro a consigliere. Finendo però la legislatura in anticipo a causa delle dimissioni della presidente Polverini, qualcuno si troverà nelle condizioni di coprire a proprie spese i due anni mancanti.



Due anni di versamenti che corrispondono più o meno a 40mila euro, che saranno quindi in gran parte coperti con la somma della buonuscita.