foto Ap/Lapresse

14:57

- La leader della Cgil, Susanna Camusso, respinge l'idea di un nuovo esecutivo sotto la guida di Monti. "Un governo Monti uno non ci è noto, per questo non ci può essere un Monti due o un Monti bis", ha commentato sarcastica. "C'è una stagione giusta per una campagna elettorale - ha aggiunto la Camusso - . Chi vuole governare si presenti e presenti il suo programma. Ci devono essere candidature e un'offerta politica, a cui segue il voto dei cittadini".